Megan Thee Stallion in tranen over schietincident: “Ik was echt bang, want er was nog nooit op me geschoten”

Tory Lanez en Megan Thee Stallion reden in juli 2020 samen in een wagen door Hollywood Hills, waarna ze ruzie kregen. De rapster probeerde de auto te verlaten, waarna Lanez haar “verschillende keren” in de voeten schoot, met serieuze verwondingen tot gevolg. Megan moest zelfs geopereerd worden. Diezelfde avond nog werd Lanez gearresteerd voor wapenbezit en later op borgtocht vrijgelaten.

De rapper blikt nu terug op het incident. "Ik stapte uit de auto en daarna ging alles zo snel”, vertelt ze in tranen in CBS Mornings. “Ik hoorde alleen maar een man schreeuwen. En hij riep 'dansen, bitch'. En toen begon hij te schieten.” Megan vertelt ook dat ze niet durfde te bewegen, omdat ze bang was dat hij een fataal orgaan zou raken. “Ik weet niet of hij me zou kunnen neerschieten en vermoorden. Ik was echt bang, want er was nog nooit op me geschoten.”