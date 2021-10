Megan Fox was zenuwachtig over haar outfitkeuze voor de MTV VMA’s: “Het was echt zenuwslopend”

CelebritiesHet is ongeveer een maand geleden dat Megan Fox (35) op de rode loper van de MTV Video Music Awards verscheen. Volgers van de actrice zijn haar aanwezigheid echter nog lang niet vergeten. Voor de awarduitreiking koos Megan namelijk voor een jurk die zo goed als doorzichtig was. Een gewaagde keuze, die de vriendin van rapper Machine Gun Kelly (31) ook de nodige stress bezorgde. Dat maakte ze zelf bekend in een nieuw interview met E! News.

Je zou het wellicht niet verwachten, maar de altijd zo zelfzekere Megan Fox was wel degelijk zenuwachtig voor de rode loper van MTV Video Music Awards. Iets wat voornamelijk te maken had met haar outfit, want de jurk die de actrice had gekozen, liet maar weinig aan de verbeelding over. Fox koos voor een galajurk die compleet doorzichtig was. Onder haar zogenaamde ‘naked dress’ droeg Megan ook alleen maar een piepkleine, zilverkleurige string en dat tot grote vreugde van de aanwezige fans en paparazzi.

Een outfit waar je een serieuze dosis lef voor moet hebben. Al bleek Megan Fox achteraf minder zelfvertrouwen te hebben dan we allemaal dachten. In een interview met E! News maakte de vriendin van rapper Machine Gun Kelly duidelijk dat ze zich eigenlijk best onzeker voelde over haar look. “Ik was nerveus omdat ik wist dat ik veel aandacht zou krijgen. Niet alleen op de rode loper zelf, maar ook in de dagen nadien.” Verder had Fox nog het volgende te zeggen over haar verschijning op de rode loper: “Het was echt zenuwslopend. Ik was te angstig om ook maar iets voor te bereiden en ik ben sowieso al heel gevoelig. Het kwam echt binnen allemaal.”

Haar vriend Machine Gun Kelly was alvast ontzettend trots op haar, maar de muzikant had verder niets te maken met haar outfit voor de rode loper. Wie nog fier was op Fox, was haar oudste zoon Noah (9). “Mijn oudste zoon is enorm geïnteresseerd in mode. Hij is heel artistiek en hij vindt het leuk wanneer ik helemaal opgetut ben. Hij was echt een grote fan van de jurk.”

