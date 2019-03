Meer vlinders in Hotel Römantiek dan in ‘Blind Getrouwd en ‘Temptation’ samen: "Wat een sprookje. En dat op onze leeftijd!" HL

21 maart 2019

00u00 0 Showbizz Bij 'Temptation Island' en 'Blind Getrouwd' is het verveling troef, maar bij 'Hotel Römantiek' spatte de verliefdheid van het scherm. Knuffels, kusjes...: de senioren hadden het in Tunesië echt naar hun zin. De reis leverde aanvankelijk vijf koppels op. Nu, vijf maanden later, zijn dat er nog altijd drie, weliswaar mits enkele wissels. Leen & Jos ontdekten al bij het eerste ontmoeting dat ze een 'match made in heaven' zijn. Twee andere paren beseften dat pas ná de opnames. Herwig & Mieke en Etienne & Erna mogen hun liefde eindelijk ook van de daken schreeuwen. Sprookjes bestaan echt. Ook na je 65ste.

"Alsof onze zwaan zwééfde door de lucht, zo verliefd waren we"

Weduwnaar Jos uit Veerle-Laakdal en de gescheiden Leen uit Zoersel lieten er in Tunesië geen gras over groeien en kozen meteen voor een 'zwaan-moment', waarbij ze elkaar in een apart, luxueus verblijf beter konden leren kennen. Nadien toonden ze hun gevoelens openlijk en zonder gêne aan iedereen. Niet alleen omdat hun emoties zo overheersend waren, maar ook omdat er kapers op de kust waren. "Ik wist dat verschillende vrouwen Jos als favoriet hadden", vertelt Leen. "Ik wilde hen voor zijn. Op voorhand had ik nooit gedacht dat ik emoties als deze nog zou voelen, maar ze waren er wel degelijk. Ik kon er echt niks aan doen. Ik was smoorverliefd."

"Ik besefte wel dat ik goed in de groep lag, maar ik heb daar op geen enkel moment misbruik van gemaakt", zegt Jos. "Leen en ik beleefden mooie dagen in de woestijn, want ik was ook verliefd. Nooit verwacht dat ik ooit nog zo'n vrouw zou tegenkomen."

