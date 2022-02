Meer en meer annulaties voor Lil’ Kleine, rapper zelf vlucht naar Ibiza

"In verband met de huidige omstandigheden rondom Lil Kleine hebben we als organisatie besloten zijn shows op Kingsland te annuleren. Meer informatie over een vervangend programma volgt binnenkort", laat de organisatie van het grootste muziekfestival op Koningsdag weten via Instagram.

Verder raakte ook bekend dat het Nederlandse feestcafé ‘t Lammetje de ‘promotionele activiteiten’ van Lil Kleine voorlopig opgeschort. Dat laat de eigenaar van het café, Leon Poppes, weten. “Feestcafé ‘t Lammetje keurt de beschuldigingen geuit tegen Lil Kleine ten aanzien van mishandeling van zijn vriendin Jaimie Vaes, zoals deze op beelden via de media zijn vertoond ten zeerste af”, klinkt het in een reactie aan ANP. Sinds de opening van hét café, in 2018, nam de Nederlandse rapper een deel van de promotie op zich. Daarnaast werd Lil Kleine er ook zelf regelmatig gespot tijdens het uitgaan.

Volgens het ‘JuiceChannel’-kanaal op Instagram zou de rapper gespot zijn op een boot van het Spaanse Denia richting Ibiza. Volgens ooggetuigen zou hij er gestresst hebben uitgezien.

Niet verwondelijk gezien de situatie. Bekijk hier de camerabeelden waarmee de heisa over Lil Kleine begon.

Zelfreflectie

Zijn voormalig platenlabel TopNotch stopte alle promotie, Madame Tussauds liet zijn wassen beeld verwijderen en platenlabel Sony zette een streep door hun deal. Het ziet er niet goed uit voor de carrière van Lil’ Kleine. Kan de rapper hier ooit nog van terugkomen? “We zien het soms wel gebeuren”, vertelt Mediawetenschapper Simone Driessen in De Telegraaf. “Maar het is heel lastig. Wat vaak wordt aangeraden, is een heel oprecht en authentiek excuus. Dat moet een vorm van zelfreflectie bevatten.”

Die zelfreflectie had de rapper nochtans al in zijn laatste nieuwe album ‘Ibiza Stories’. Daar belicht hij openlijk de soms moeilijke situatie met zijn verloofde Vaes en uit hij zijn spijt. Amper twee weken nadat de plaat was uitgekomen, ging het alsnog mis. “Dat is ook het gekke aan deze zaak”, reageert Driessen. “Er moet eigenlijk nóg een laag zelfreflectie overheen en dat heeft tijd nodig. We weten ook niet wat er zich echt in zijn hoofd afspeelt. We kennen de publieke vorm van Lil Kleine, maar niet wie hij achter de voordeur is.”

