Meer emotie, minder explosie: Like Mike debuteert solo op Tomorrowland

Solo, maar toch niet helemaal alleen in de Crystal Garden. Broerlief Dimitri Vegas keek vanop een meter afstand toe hoe zijn jongere broer het op honderden pontons gebouwde podium liet vollopen. Het was er wringen onder de loden zon. Elke Dimitri Vegas & Like Mike-fan wilde aanschouwen hoe het jongste deel alleen klinkt. Ook al wéten ze dat al sinds eind 2018. Toen bracht Like Mike voor het eerst een solonummer uit, ‘Memories’. Een gevolg van de overload aan muziek die Like Mike maakt - dagelijks tot twaalf uur én meer zit hij in zijn studio. “Nummers waar ik allemaal werk en gevoel in gestoken heb. Als ik daar dan aan terugdenk, vind ik het zonde dat er niks mee gebeurt. Daarom geef ik ze als extraatje aan de fans”, vertelde Like Mike ons eerder over zijn solomuziek.