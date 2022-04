Meer dan zeshonderd kandidates willen daten met Junior Planckaert: “Al zo lang niks meer gevoeld voor een vrouw”

Broer Francesco (40) en zus Stephanie (33) zijn al jaren gelukkig in de liefde, maar bij Junior Planckaert wil het op amoureus vlak niet vlotten. Maar ook hij droomt al jaren van liefde met een grote L. En dus besluit de openbare omroep om hem een handje te helpen. In ‘Junior op zoek naar de liefde’ gaat hij met zus Stephanie, beste vriend Bram en psychologe Sarah Van Pelt op zoek naar de vrouw van z’n leven. “Stephanie is de eerste met wie ik praat als er iets is”, verduidelijkt Junior z’n triumviraat. “Zij kent mij door en door. Bram ook, maar op een andere manier. En ik heb vooraf veel gesprekken gehad met Sarah. Maar dit programma heb ik toch vooral alleen gedaan. Daarom heb ik me afgezonderd in een vakantiehuis, zodat mijn keuze niet beïnvloed zou worden door anderen.”