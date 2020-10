Meer dan 9.000 mensen kochten ticket voor online theater van James Cooke: “Een opsteker voor ons personeel na zes maanden zonder inkomsten”

Met de verstrengde maatregelen voor de cultuursector die vrijdag werden aangekondigd, is het aan de creatievelingen om het hoofd boven water te houden. In dat opzicht kwam de test van James en zijn productiehuis Uitgezonderd. geen moment te vroeg. Drie weken geleden kondigde hij ‘Assisen Online: De Badkuipmoord’ aan, een afgeleide van zijn populaire ‘Assisen’-theaterreeks - die trekt gemiddeld 12.000 bezoekers. De onlineversie loopt zeven dagen lang, sinds afgelopen dinsdag en nog tem woensdag 28 oktober, en kan je gewoon thuis op je laptop volgen. “We hoopten om 5.000 mensen te kunnen benaderen. Dat het er 9.137 zouden worden, bijna het dubbele, hadden we nooit verwacht”, reageert James tevreden. En dat betekent, zonder de investeringskost mee te delen wegens “interne keuken”, dat Uitgezonderd. uit de kosten geraakt is. “We zijn er nog lang niet, want de sector blijft hard bloeden. Maar het maakt ons toch al een beetje blij. Zeker na zes maanden zonder inkomsten, maar waarin wél de vaste kosten bleven doorlopen”, zegt hij. “Dit project was dan ook een test om te zien of we Vlaanderen, terwijl we wachten om onze theaterdeuren weer te mogen openen, toch kunnen bereiken op een andere manier. Dat blijkt het geval. We houden hier zelfs iets aan over. Genoeg om opnieuw te investeren en te kunnen creëren, zodat wij, theatermakers een beetje licht aan het einde van de tunnel kunnen zien.”