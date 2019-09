Meer dan 5000 tickets verkocht voor Rode Neuzen Dag XL: Koen Wauters en Jonas Van Geel presenteren ochtendshow op Qmusic SDE

30 september 2019

09u12 1 Showbizz Binnenkort zullen Koen Wauters en Jonas Van Geel te horen zijn als presentatoren van de ochtendshow op Qmusic. Dat doen de twee Rode Neuzen Dag-ambassadeurs naar aanleiding van de weddenschap die ze vorige week afsloten. Als er binnen de week 5000 tickets de deur uit waren, zouden ze een dag de Qmusic-ochtendshow presenteren.

Sam, Inge en Wim, het vaste ochtendtrio van Qmusic, belde Koen deze ochtend op om te horen of de challenge gelukt is. “Jullie hebben een extra vrije ochtend”, lachte Koen. “Er zijn ruim meer dan 5000 tickets verkocht. Dat is super plezant, maar we hebben natuurlijk nog een lange weg te gaan om het Sportpaleis volledig uit te verkopen. Goed begonnen is half gewonnen! En wat de ochtendshow betreft: Jonas en ik zijn al volop aan het brainstormen wat jullie in return mogen doen, hé. We kijken ernaar uit.”

Met Rode Neuzen Dag XL op vrijdag 29 november in het Sportpaleis in Antwerpen wil Qmusic alle actievoerders van Rode Neuzen Dag bedanken met een groot muzikaal feest. Samen met Koen, Jonas en tal van nationale en internationale artiesten palmt de radiozender het Sportpaleis in. Tickets voor Rode Neuzen Dag XL op 29 november zijn nog steeds te koop via Qmusic.be.