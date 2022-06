Meer dan 4,5 miljoen mensen tekenen petitie om Amber Heard te schrappen uit ‘Aquaman 2’

De petitie werd in 2020 gestart, tijdens de rechtszaak die Johnny Depp aanspande tegen ‘The Sun’. De organisatoren wilden dat zijn ex-vrouw Amber Heard, die ook tegen hem getuigde in de rechtbank, geschrapt zou worden uit de film ‘Aquaman 2', die in 2023 moet uitkomen. De petitie was toen geen enorm succes, met ‘slechts’ 1,5 miljoen handtekeningen. Maar de voorbije weken, tijdens het smaadproces dat Depp tegen Amber Heard aanspande, raakte de zaken in een stroomversnelling. Donderdag haalde de petitie de beoogde 4,5 miljoen handtekeningen, waarna de organisatoren besloten om zichzelf een nieuw doel te stellen: 6 miljoen handtekeningen. Als dat doel gehaald wordt, is deze petitie een van de populairste op Change.org.

Amber Heard getuigde in de rechtszaal al dat ze “had moeten vechten” om haar rol in de tweede ‘Aquaman’-film te behouden en dat die rol drastisch werd ingekort als gevolg van alle heisa. Maar het hoofd van DC Films, Walter Hamada, ontkende dat tijdens z'n getuigenis. Volgens hem werd er wel degelijk gepraat over de vervanging van Heard, maar was dat te wijten aan het gebrek aan chemie met hoofdrolspeler Jason Momoa. Hamada ontkende ook dat de rol van Heard drastisch werd ingekort: “Al van in het begin werd de film gezien als een ‘buddy comedy’ met Aquaman en zijn halfbroer, Koning Orm.”

Woensdag maakte de jury in de smaadzaak hun verdict bekend. Ze gaven Johnny Depp over de hele lijn gelijk en kenden hem 15 miljoen dollar toe, maar door een wet in de Amerikaanse staat Virginia, waar de rechtszaak plaatsvond, wordt dat ‘slechts’ 10,3 miljoen dollar (ongeveer 9,7 miljoen euro). Amber Heard kreeg op slechts een van haar drie claims gelijk, en krijgt daarvoor 2 miljoen dollar.

