Meer dan 1 miljoen Belgen gingen al in bioscoop naar nieuwe ‘Spider-Man’-film kijken

De Oscar voor ‘Fan Favorite’ heeft ‘Spider-Man: No Way Home’ afgelopen nacht verrassend genoeg niét gewonnen. Maar de film is wel degelijk razend populair. Zo gingen in ons land al meer dan 1 miljoen mensen naar de prent, met Tom Holland in de hoofdrol, kijken. Daarmee heeft de ‘Spider-Man’-film de vierde beste release in België aller tijden, na ‘Avatar’.