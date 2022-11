“Meelevend, bemoederend en taboedoorbrekend”: koningin Mathilde maakt indruk tijdens staatsbezoek in Litouwen

Showbits CAMILLE geeft laatste update voor 5 uitverkoch­te Lotto Are­na-shows: “Ik zei: ben je zot? Dat is superge­vaar­lijk”

CAMILLE beleefde een absoluut topjaar. Naast haar overwinning in ‘The Masked Singer’ en een deelname aan ‘Liefde voor Muziek’, bracht de zangeres ook haar tweede album ‘SOS’ uit. Dat album stelt dit weekend voor in de Lotto Arena, die 5 keer tot de nok gevuld is. Showbits-reporters Jarne en Senne kregen CAMILLE nog heel even vast voor de laatste updates over de show. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

11:58