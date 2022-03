Mee achter de schermen bij de eerste K3-show van Julia: “Dit had ik echt niet verwacht”

Muziek Ed Sheeran wil vooral nog in het Verenigd Koninkrijk optreden om meer bij zijn dochtertje te zijn

Ed Sheeran (31) wil meer tijd kunnen spenderen met zijn dochtertje Lyra (1). Daarom is de zanger van plan om vijf jaar lang op één plek in het Verenigd Koninkrijk op te treden, zodat hij dicht bij zijn gezin kan blijven: “Ik zou heel graag een venue boeken in Londen en zeggen: ‘Ik speel hier de komende vijf jaar drie keer per week.’” Of dat plan ook effectief doorgaat, is nog niet bekend.

18 maart