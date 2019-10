Mediterende Olga Leyers wordt beetgenomen door cast ‘Safety First’ SDE

14 oktober 2019

16u29

Bron: VTM 0 Showbizz Acht weken lang mediteren in het kader van Rode Neuzen Dag, het is een uitdaging die Olga Leyers graag aanneemt. Maar wanneer de cast van ‘Safety First’ erbij betrokken wordt, is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

“Ik kan wel echt stress hebben", vertelt Olga Leyers in een filmpje op haar Instagram-pagina. “Vooral echt overthinken. En ik wil daar wel vanaf, maar ik weet nog niet hoe.” ‘That’s meditation’, de podcast van Rode Neuzen Dag kan daar verandering in brengen. “Acht weken lang dagelijks mediteren om te zien wat het met m’n hoofd en lichaam doet.” Klinkt ontspannend, maar dat was buiten de cast van ‘Safety First’ gerekend.

