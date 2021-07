Medisch team Britney Spears is het eens met zangeres: vader mag geen curator zijn

TV Simon Cowell trekt na 17 jaar de stekker uit ‘X Factor’

29 juli Simon Cowell (61) heeft na 17 jaar besloten om te stoppen met ‘The X Factor’. De talentenjacht was het lanceerplatform voor onder meer One Direction, Little Mix en Leona Lewis en was ook even in Vlaanderen te zien. Op het hoogtepunt keken er zo’n 10 miljoen kijkers in het VK naar het programma, maar de realityserie kreeg de afgelopen jaren te maken met dalende kijkcijfers.