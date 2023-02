MEDIAWATCHERS. “Veel euro’s van Bart De Pauw staan al op de rekeningen van de advocaten”

Celebrities Armie Hammer opnieuw beschul­digd van seksueel wangedrag: “Hij wurgde me tot ik m’n bewustzijn verloor”

Armie Hammer (36) is weer beschuldigd van seksueel wangedrag. Volgens muziekblad ‘Rolling Stone’ kreeg de ‘Call Me By Your Name’-acteur vanwege de aantijgingen eerder deze maand een tijdelijk straatverbod opgelegd. Hammer hoort vandaag tijdens een zitting in de rechtbank van Aspen in Colorado - het is daar acht uur vroeger dan hier - of dat een permanent straatverbod zal worden.