MEDIAWATCHERS. “Gert Verhulst kan moeilijk tegelijk een presentator en crisiscommunicator zijn”

Celebrities Keanu Reeves doodt niet alleen slechteri­ken... maar nu ook schimmels

Wetenschappers brengen een opvallende ode aan Keanu Reeves. Nadat zij een nieuwe bacterie die schimmels doodt hadden ontdekt, gaven ze het natuurlijke pesticide de naam ‘keanumycins’. “Omdat het even dodelijk is als Keanu Reeves in zijn actierollen”, klinkt het.