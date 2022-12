MEDIAWATCHERS. De marketing rond de ‘Harry & Meghan’-docu: “Iedereen neemt dezelfde onzin over”



ShowbizzIn ‘De Mediawatchers’ buigen Mark Coenegracht, Desna Lespinoy en Robin Vissenaekens zich over ‘Harry & Meghan’-documentaire. Ze hebben het onder meer over de marketing rond de docu. “Iedereen neemt dezelfde onzin over", klinkt het onder meer. “Met die obscure trailers dacht iedereen dat de grootste bom na WO II op Buckingham Palace zou vallen, maar dat is niet gebeurd”, analyseren ze. “Dat huis was zelfs niet hun eigen huis, ook dat was fake.” En dus waarschuwen ze: “Je moet ontzettend fel oppassen om niet mee te gaan in die promofilmpjes, want dan ga je ook mee in het fake news”. Luister naar de hele aflevering van de HLN-podcast ‘De Mediawatchers’ hierboven.