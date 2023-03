MEDIAWATCHERS. “Bart De Pauw zou ook één keer zijn fout moeten toegeven, zoals Adriaan Van den Hoof dat deed”

TV Tamara verklapt het geslacht van Lowies baby in ‘Thuis’: “Hij zal zo gelukkig zijn”

Heuglijk nieuws in ‘Thuis’ deze week. De baby van Lowie is kerngezond en ook het geslacht is geen geheim meer. Hoewel Lowie het zelf niet wilde weten, kwam Tamara en toch per ongeluk achter. En zo’n groot geheim bewaren, is een aartsmoeilijke opdracht.