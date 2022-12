MEDIAWATCHERS. “Aster is het talent van 2022, maar Stef is de absolute nummer één”

ShowbizzVolgens de Mediawatchers is Frank Deboosere dé tijdloze tv-figuur van 2022. “Hij is te goed om al afscheid te nemen van het scherm volgend jaar, maar hij zal moeten van VRT”. Aster Nzeyimana is dan weer de ontdekking van 2022. “Zijn voetbalcommentaar, zijn presence, hij heeft het allemaal en in 2023 zal hij alleen nog maar groeien.” Met deze uitspraken hebben De Mediawatchers hun uitblinkers en uitschuivers benoemd in de laatste podcast van dit jaar. Het is het eerste deel van een tv-jaaroverzicht. Mark Coenegracht en Desna Lespinoy van HLN bespreken samen met Robin Vissenaekens 2022 en geven hun opiniërende mening.

Deze categorieën bespreken De Mediawatchers verder:

03:45 Het mooiste tv-moment van het jaar:

Christiaan en Jana uit Blind Getrouwd wanneer ze ‘nee’ zeggen. “Veel mensen leefden met hen mee en begrepen het niet.”

De dikke warme tranen van Bart Peeters in ‘James De Musical’ wanneer hij zijn maat van 30 jaar geleden terug op het podium ziet staan.

06:30 De grootste flop van het jaar:

“De finale van ‘De Mol’ was een grote teleurstelling door het in Paleis 12 te organiseren.”

‘Even goeie vrienden’ vindt Mark niks. “De flop van het jaar op televisie was wel ‘Even goeie vrienden’. Alleen de ontdekking Jens en Julie was een openbaring, maar voor de rest rammelde het format aan alle kanten en kan je het maar beter snel doorspoelen.”

‘Come Dance With Me’ vindt Desna de flop van 2022. “Er zat geen lijn in en je was niet geboeid om de personages te volgen. Saai en compleet fout presentatieduo.”

09:45 De tv-persoonlijkheid van het jaar:

Voor zowel Desna als Mark: Aster Nzeyimana. “Hij heeft zich helemaal ontpopt, een docureeks, optreden in ‘The Masked Singer’, voetbalcommentaar. Hij is een zeer veelzijdige figuur.”

Ook wel mooie vermelding voor James. “James Cooke gaat al lang mee, maar al lang onder de vleugels van papa Gert Verhulst. Hij is dit jaar compleet losgebroken.”

Camille is voor Desna de tv-persoonlijkheid van het jaar. “Ze was niet weg te slaan van tv en podium.”

Danira Boukhriss Terkessidis voor Mark omdat ze ‘De Allerslimste Mens’ gewonnen heeft. “Volgend jaar gaat zij vooraan staan. Ik zet mijn geld in op Danira.”

13:15 De beste nieuwsanker:

Mark is meteen scherp: “Ik erger me aan het Het laatavondjournaal, het is te geforceerd. Het nieuws moet ervoor zorgen dat je even afstand kan nemen en niet vanuit een zetel met de ene voet onder het andere been. Al degenen die daar presenteren maken geen kans op deze titel.”

Stef Wauters is bij uitstek de allerbeste volgens Mark. “The good old Stef Wauters is the number one van Vlaanderen. Strak in het pak, niks op aan te merken, vlekkeloos Nederlands, af en toe met een vleugje humor op het einde van het nieuws.”

Dany Verstraeten krijgt de voorkeur van Desna. “Hij straalt klasse uit, een gemoedelijkheid en met scherpe vragen aan de politici.”

“Bart Schols is altijd strak en scherpe vragen waar het moet. Laat zijn gasten geen show verkopen.”

16:00 Het leukste duo van 2022:

Gloria Monserez en Aaron Blommaert als presentatieduo in ‘The Voice’ is voor Desna het duo van ‘22.

De bomma en Albert uit ‘Familie’ die mee 30 jaar Familie mogen en kunnen vieren in de Lotto Arena. Zij zijn voor Mark het leukste duo. “Ik zou de twee oudste acteurs ter wereld willen aanduiden als duo van het jaar, allebei 96 jaar en meespelen in ‘Familie’ als Anna en Albert.”

19:00 De tijdloze tv-figuur van 2022:

Met grote voorsprong is de in 2023 afscheidnemende Frank Deboosere de tijdloze tv-figuur van het jaar. “Hij is de weerman die overal opdraaft als weerman op radio en tv en als peter van Kom op tegen Kanker.” “Pijnlijk moment is dat hij volgend jaar op pensioen moet en er geen vervolg komt op zijn weerverhaal. Hij moet de Reyerslaan verlaten. Hij had zijn rol nog deeltijds verder te kunnen zetten, maar dat zal dus niet gebeuren.”

“Hoe moet het verder zonder hem, Sabine alleen of ook Bram? Hij is te goed en ziet er nog te jong uit om al afscheid te nemen van het kleine scherm.”

22:00 Het beste tv-programma van 2022:

‘Out of Office’ is de verrassing van het jaar. “Het bracht iets heel moeilijks op een goeie manier. Fantastisch goed gedaan.” “Ook ‘Taboe’ was een ongelooflijk goed programma.”

‘De Verhulstjes’ en ‘The Masked Singer’ waren top en de winnaar voor Desna is wel met stip ‘The Masked Singer’. “Het programma scoorde beter dan de Rode Duivels en dus terecht.”

