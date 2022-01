MEDIAMENS. Het kijk- en luistergedrag van Xavier Taveirne onder de loep: “Boeken? Daar kan ik me niet lang genoeg op concentreren”

ShowbizzNieuwssites, sociale media, radio, televisie, podcasts, kranten en weekbladen... Informatie is alomtegenwoordig, maar waar eerst te beginnen? Elke week vertelt een mediamens over zijn/haar kijk- en klikgedrag. Deze week: nieuwslezer en VRT-presentator Xavier Taveirne. “De kalmtezoeker in mij tunet vaak in op Peaceful Meditation. Dat helpt om het hoofd leeg te maken.”

• Een van de vaste presentatoren van ‘Laat’ (één), de laatavondeditie van ‘Het Journaal’ tijdens de werkweek • Won in 2017 ‘De Slimste Mens ter Wereld’ • Maakte in 2018 de driedelige documentaire ‘Voor de mannen’ (Canvas), over pioniers van homoseksualiteit • Woont samen met zijn vriend in Brugge.

Welke app bekijk jij 's ochtends het eerst?

Dat is een gemakkelijke: Twitter, ofwel de plek waar je altijd opinies vindt over hete hangijzers in de actualiteit. Zeker toen ik nog 'De Ochtend' presenteerde op Radio 1, was dat een dankbare bron van informatie.

Ben je een gretig gebruiker van socialemediakanalen? en Welke?

Best wel. Naast Twitter volg ik ook Instagram, TikTok en Facebook, al voeg ik er graag aan toe dat ik bijna uitsluitend beroepshalve op die platformen actief ben. Ik zou persoonlijk wel zonder kunnen, denk ik.

Welke radiozender knalt door de luidsprekers thuis in de woonkamer of onderweg in de auto? En wat is je favoriete programma?

Thuis is dat Radio 2, de zender waar mijn radioroots liggen. Ik begon mijn carrière destijds bij Radio 2 West-Vlaanderen als reporter, presentator en nieuwslezer. Nadien verkaste ik naar Radio 2 Vlaams-Brabant en vervolgens naar Radio 2 Nationaal. Ik draag die zender in mijn hart. Als ik onderweg ben, zap ik tussen alle zenders, met 's ochtends om evidente redenen een focus op twee nieuwszenders: BBC World Radio en Radio 1. Het nieuws is nu eenmaal mijn job. 's Avonds wil ik geen interactie meer, dan wil ik niet meer geprikkeld worden en kies ik voor het zachte klassieke of jazzy deken van Klara.

Lees jij ook nog een papieren krant?

Op de redactie wel. Daar zijn kranten uiteraard dagelijkse kost en ligt een groot aanbod aan nationale en internationale titels. Thuis lees ik ze alleen in het weekend en niet eens elke week. Het hangt ervan af hoe druk het is en of ik tijd heb om bij een kop koffie uitgebreid in zo'n weekendkrant te duiken.

Kijk je naar 'Het Journaal' (VRT) of 'Het Nieuws' (VTM)

Naar beide. Ik vind het interessant om te zien waar de collega's mee bezig zijn en hoe zij verhalen aanpakken.

Voor welk tv-programma ga jij nog eens lekker voor de buis zitten?

Zonder twijfel 'De Mol'. Dat blijft geweldige televisie waar je helemaal in kan opgaan.

Welke playlist is favoriet op Spotify?

De kalmtezoeker in mij tunet vaak in op Peaceful Meditation. Dat helpt om het hoofd leeg te maken.

Heb je goede podcast-tips?

Met stip: 'My Dad Wrote A Porno', een Britse komische podcast, gehost door Jamie Morton, James Cooper en Alice Levine. In elke aflevering leest Morton een nieuw hoofdstuk voor van een amateur-erotische roman, geschreven door zijn vader. De drie hosts reageren op het materiaal en geven door- lopend commentaar. Cooper en Levine horen het hoofdstuk tijdens de uitzending voor het eerst, en dat levert vaak hilarische reacties op. De podcastreeks is bijna 300 miljoen keer gedownload en viel ook in de prijzen.

Wat is je 'guilty pleasure'?

Alle (ver)bouwprogramma's op TLC en Play 7. En ik durf al eens te blijven hangen bij Dobbit TV. Dan denk ik minstens vijf minuten dat ik het in me heb, wat niet zo is natuurlijk. (lacht)

Tot slot: welk boek ligt momenteel op je nachtkastje?

Geen. Omdat ik geen nachtkastje heb. En omdat ik me toch niet lang genoeg kan concentreren.

