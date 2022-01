MEDIAMENS. Het kijk- en luistergedrag van Maite Goossens (43) onder de loep: “Ik mis geen enkele aflevering van ‘The Masked Singer’, dat moét ik live zien”

ShowbizzNieuwssites, sociale media, radio, televisie, podcasts, kranten en weekbladen... Informatie is alomtegenwoordig, maar waar eerst te beginnen? Elke week vertelt een mediamens over zijn/haar kijk- en klikgedrag. Deze week: nieuwslezer Maite Goossens. “Ik check altijd de weer-app. Dat is wellicht omdat ik een vrouw ben en graag nadenk over wat ik die dag zal dragen.”

• Was jarenlang nieuwslezer op radiozenders Qmusic & Joe en een vaste waarde in de ochtendshow van Deckers & Ornelis op Qmusic. Ging nadien aan de slag als nieuwslezer en producer van het avondspitsprogramma ‘Raf en Rani’ op Joe. • Nam begin november 2021 afscheid van Joe, maar niet van de Medialaan in Vilvoorde, want ze maakt nu voltijds podcasts voor DPG Media. • Bracht met ‘Wat is er mis met mij?’ een pakkend, ontluisterend relaas van de derealisatie die haar een hele tijd in de tang hield. In februari volgt een tweede reeks. • Is logopediste van opleiding en woont in Grasheide bij Putte.

Welke app bekijk jij ’s ochtends het eerst?

“Ik bekijk de nieuwsmeldingen die zijn binnengelopen. Ik check altijd de weer-app. Dat is wellicht omdat ik een vrouw ben en graag nadenk over wat ik die dag zal dragen. (lacht) Ik vind het fijn om bezig te zijn met mijn outfit. Ik ben graag met mode bezig. Voorts check ik ook mijn whatsappberichten én de app van HLN.”

Ben je een gretig gebruiker van sociale mediakanalen? Welke?

“Ik heb een Instagram en een Facebookaccount, maar ben niet meteen een diehardgebruiker. FB gebruik ik vooral om te bekijken wie er jarig is. Instagram gebruik ik intensiever, omdat de mensen in mijn naaste kring daar het meest actief zijn. Check ik zo’n twee keer per dag. Ik volg er ook een aantal kanalen die mij weten te bekoren, zoals ‘Liz is More’ en ‘The Good Quote’.”

Welke radiozender knalt door de luidsprekers thuis in de woonkamer of onderweg in de auto? En wat is je favoriete programma?

“Waar ik ook ben – thuis of onderweg – schalt Joe door de luidsprekers. Dat is echt míjn radio. Niet alleen omdat ik er jarenlang met veel plezier gewerkt heb. Die zender past gewoon perfect bij mij, zowel qua presentatoren en stijl als qua muziek. Als ik ’s morgens de krant lees, dan is dat met een kop koffie erbij én Joe in de achtergrond. ’s Avonds pik ik na het werk nog een stukje Raf en Rani mee en vervolgens het programma van Bart-Jan Depraetere, voor seventies- en eighties-muziek. Dat is van mijn tijd hé. (lacht) En dat knalt lekker weg tijdens de autorit naar huis. Als ik al eens vreemdga, dan is dat op zondag, voor ‘Touché’ op Radio 1. Ik ben een grote fan van Friedl’ Lesage. Hoe zij tijd neemt voor haar gasten, de ruimte die er is voor een uitvoerig gesprek, de manier waarop ze interviewt: ik vind het allemaal even heerlijk. Het gebeurt dat ik haar achteraf herbeluister, want tegelijk met Friedl’ is er op Joe ‘Zot gedraaid’ van Kris Wauters en dat beluister ik liever live.”

Lees jij ook nog een papieren krant?

“Elke dag! Dat hoort bij mijn ochtendritueel. Ik heb een abonnement op Het Laatste Nieuws en ga er elke ochtend helemaal doorheen. Ik ben een diagonale lezer en pik eruit wat mij prikkelt. Ik gebruikte de krant destijds ook om er items uit te plukken voor het programma van Raf en Rani.”

Kijk je naar Het Nieuws (VTM) of naar Het Journaal (VRT)?

“Toen ik zelf nog nieuws las, keek ik niet meer naar het televisienieuws. Ik was immers al helemaal mee met de actualiteit van de dag. Bovendien werkte ik tot 19 uur en stapte ik vervolgens in de auto. Nieuws kijken zat er gewoon niet in. Sinds ik podcasts maak, stop ik iets vroeger met werken. Tegenwoordig pik ik dus wel eens ‘Het Nieuws’ mee op VTM.”

Voor welk tv-programma ga jij nog eens lekker voor de buis zitten?

“Ik kijk weinig lineair, maar er zijn een paar programma’s die ik live móet zien. Ik mis geen enkele aflevering van ‘The Masked Singer’, dat volg ik live. Net als ‘Liefde voor muziek’ en ‘De Mol’. O ja, en ‘Blind getrouwd’ natuurlijk. Aangezien ik zelf single ben en dus nog altijd op zoek naar de ware, interesseert mij dat zeer. Niet dat ik er zelf wil aan meedoen, dat dan weer niet. Al opperen mijn collega’s wel eens dat ik dat moet doen. (lacht) Maar dus: voor die programma’s ga ik op tijd klaar zitten. Die kijk ik niet vertraagd. Meer nog, daar kijk ik reikhalzend naar uit. Daarnaast pik ik vertraagd on demand nog wat series mee.”

Welke playlist is favoriet op Spotify?

“Er zijn geen playlists die ik volg, maar ik heb er zelf wel drie aangemaakt: ‘Uit het hart’ – dat zijn de trage, emotionele nummers -, de tweede ‘Happy’, zit vol vrolijke liedjes en dan is er nog de lijst ‘Wellness’ ofwel liedjes die mij deugd doen. Eerst zaten daar vooral trage liedjes in, maar ondertussen bevat die lijst ook heel wat uptempo muziek. In die lijst belanden vaak nummers die ik leer kennen via ‘Zot gedraaid’ van Kris Wauters. Ik gebruik Spotify eigenlijk vooral om naar podcasts te luisteren.”

Dan heb je vast goede podcast-tips.

“Ik ga voor een keertje schaamteloos reclame maken. Vorig jaar maakte ik de podcast ‘Wat is er mis met mij?’ waarin ik samen met mijn psychiater op zoek ging naar de oorzaken van de psychische en emotionele crash waar ik plots mee geconfronteerd werd. Die crash ging gepaard met derealisatie. Bij derealisatie heb je het gevoel buiten je lichaam te staan. Het is alsof je in een droom leeft. Zelfs mijn vertrouwde omgeving voelde vreemd en onwerkelijk aan. Mijn podcast wilde en wil mensen sensibiliseren en dat fenomeen van derealisatie bespreekbaar maken. Ik heb intussen bijna een vervolgreeks klaar met onderwerpen voor een breed publiek. Die heb ik gemaakt samen met psychotherapeut Wilfried Van Craen. Dat tweede seizoen van ‘Wat is er mis met mij?’ is te beluisteren vanaf midden februari. Een podcast die ik warm kan aanbevelen, is ‘Brand in het landhuis’ van de Nederlandse publieke omroep NTR, een detectivereeks die mij als een blok liet vallen voor het podcastgenre. Nog zo’n ijzersterke Nederlandse podcast is ‘Een soort God’. En in eigen huis vind ik ‘Freek blijft slapen’ van Freek Braeckman een absolute aanrader.”

Wat is jouw guilty pleasure?

“Op mediagebied geen. Tellen een schoenen- én pannenkoekenverslaving ook? (schatert) Ik heb altijd voorgemaakte pannenkoeken in huis. ’s Avonds stop ik er eentje in de microgolfoven met een praline erop in het midden. Eens gesmolten smeer ik die dan helemaal open. Het is mijn zoete zonde terwijl ik bijvoorbeeld naar ‘The Masked Singer’ kijk.’

Tot slot: welk boek ligt op dit moment op je nachtkastje?

“Ik ben fan van Lucinda Riley, las haar hele ‘Zeven Zussen’-reeks en geniet op dit moment van ‘De Zilverboom’. Daarnaast ligt er ook altijd een non-fictieboek op mijn nachtkastje, dat ik parallel lees met een roman. Ik heb mij onlangs ‘Asem’ gekocht van Leen Dendievel, een boek waarin ze openlijk spreekt over haar angstaanvallen, een fenomeen dat ik sinds mijn crash maar al te goed ken. Ik vind het knap hoe Leen dat thema bespreekbaar maakt.”

