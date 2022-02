MEDIAMENS. Het kijk- en luistergedrag van Linde Merckpoel (37) onder de loep: “Alsmaar irritanter om in online rabbit holes te tuimelen”

ShowbizzNieuwssites, sociale media, radio, televisie, podcasts, kranten en weekbladen... Informatie is alomtegenwoordig, maar waar eerst te beginnen? Elke week vertelt een mediamens over zijn/haar kijk- en klikgedrag. Deze week: radiostem en vlogster Linde Merckpoel. “Onlangs heb ik bijna vier uur aan een stuk gekeken naar een Nederlandse gast die een hut in de Italiaanse bergen aan het restaureren is.”

• Begon haar carrière bij de VRT-radio als nieuwslezer bij Studio Brussel en Radio Donna. • Van 2008 tot 2019 presenteerde ze tal van programma’s op Studio Brussel • Was een van de grote gangmakers van de eerste edities van ‘Music for Life’ • Vandaag werkt ze als vlogster voor Eén vooral met beelden

Welke app open jij 's ochtends het eerst?

Meestal Whatsapp, want ik probeer mijn telefoon 's avonds vroeg uit te zetten. Met als gevolg dat ik de volgende ochtend wat berichtjes moet inhalen.

Ben je een gretige gebruiker van socialemediakanalen? Welke?

Uiteraard. Ik maak video's voor Instagram, Facebook en YouTube, dus daar scroll ik door. Maar ik probeer mijn tijd er ook niet te verschijten. Ik vind het alsmaar irritanter om in onzinnige online rabbit holes te tuimelen en probeer dus streng te zijn voor mezelf en goed te kiezen waar ik mijn tijd in steek. Want er staan héél veel coole dingen op YouTube. Onlangs heb ik bijna vier uur aan een stuk gekeken naar een Nederlandse gast die een hut in de Italiaanse bergen aan het restaureren is. Prachtig!

Welke radiozender knalt thuis of in de auto door de luidsprekers? En wat is je favoriete programma?

Ik sta op met Fien op Stubru of de dames van 'De Ochtend' op Radio 1, afhankelijk van de vibe waarin mijn lief en ik wakker worden. Ik ben grote fan van 'De Wereld Van Sofie', een programma waarin ik af en toe mag vervangen, een zaligheid. En verder luister ik graag naar 'Interne Keuken' op Radio 1 en de programma's van StuBru waarin Rik De Bruycker de muziek kiest.

Lees jij ook nog een papieren krant?

Ik ben lang geabonneerd geweest op twee weekendkranten. Helaas geraakten die hoe langer hoe minder gelezen. Nu gaan we er alleen eentje halen als ik weet dat ik tijd heb om ze te lezen... En het Zweedse raadsel in te vullen. (lacht)

Kijk je naar Het Nieuws (VTM) of naar Het Journaal (VRT)?

Niet genoeg. Ik neem me wekelijks voor om vaker naar het Journaal te kijken, maar 19 uur is spitsuur hier in huis, met een baby die moet eten en dan in bad en bed moet. Ik beland sneller op de online nieuwspagina's.>>

Voor welk tv-programma ga jij nog eens lekker voor de buis zitten?

Ik kijk amper lineaire tv, maar bij 'Stukken Van Mensen' op Play4 blijf ik áltijd hangen. Ik mocht dit seizoen ook meedoen, dat was spannend en tof. Verder ben ik geabonneerd op alle streamingsdiensten: Streamz, Netflix, DisneyPlus, AppleTV... De strafste dingen van de voorbije weken: 'The Lost Daughter' en 'Don't Look Up (Netflix), 'Het proces dat niemand wou' (Streamz) en nu ben ik 'Dopesick' (Disney+) aan het bekijken.

Welke playlist is favoriet op Spotify?

Fan van zijn radioshow, dus ook van z'n Spotify-lijstje: Rik De Bruyker, die zijn nieuwste muzikale vondsten deelt op Snobify. En mijn eigen verzameling 'rustige mooie thuisplaatjes' zijn verzameld in de playlist 'Zondag gewoon, snap je?'. Die lijst raak ik maar niet beu. Bobby Womack, KOKOROKO, Nick Cave, Vanessa Paradis, The Avalanches... Goeie vibe!

Heb je goede podcasttips?

Door de pandemie is mijn auto- en dus podcast-tijd fel afgenomen. Ik probeer een paar uur per week te joggen en dan luister ik wel nog. Mijn favorieten: Heavyweight, El Tarangu, Yous & Yay (met Faberyayo), The Dropout en héél veel true crime. Op dit moment luister ik Het Geheim van Wijsman (NPO).

Wat is jouw guilty pleasure?

Ik ben zot van animatiefilms en - can't help it - huil er vaak bij. Elke nieuwe van Disney of Pixar heb ik gezien. Momenteel ben ik in de ban van 'Luca' en 'Encanto' - die muziek! -, maar mijn favorieten aller tijden zijn 'UP', 'Coco' en 'Inside Out'.

Tot slot: welk boek ligt op dit moment op je nachtkastje?

Ligt klaar om mee op vakantie te nemen: 'Where The Crawdads Sing'. Al veel goeds over gehoord en dus benieuwd. We reizen naar Zuid-Afrika, dus ik neem ook iets mee van Coetzee, alleen heb ik nog geen titel gekozen. Suggesties welkom.

