MEDIAMENS. Het kijk- en luistergedrag van Kristof Demasure (49) onder de loep: “Ik mis ‘De Wereld Draait Door’ nog iedere dag”

Elke week vertelt een mediamens over zijn/haar kijk- en klikgedrag.

• Begon als journalist bij het persagentschap Belga en schreef vijf jaar voor De Morgen. • Was woordvoerder van SBS Belgium, de groep boven Play 4, Play 5, Play 6 en Play 7. • Werkt sinds 2017 met Niets Is, Alles Wordt als communicatiestrateeg, onder meer voor Woestijnvis, SBS Belgium, Flanders Classics en voor enkele ‘bijzondere mensen’ (onder wie Wouter Vandenhaute). • Voedt samen met zijn man Sven Pichal twee pleegzonen op.

Welke app bekijk jij 's ochtends het eerst?

Het berichtencentrum van mijn iPhone, om te zien of ik nieuwsmeldingen gemist heb. Ik ben geabonneerd op nagenoeg alle newsalerts en dat vind ik veeleer geruststellend dan irritant.

Ben je een gebruiker van sociale-mediakanalen?

Privé occasioneel Facebook en Instagram. Beroepshalve is LinkedIn elke dag weer een licht in de duisternis. Ik ben selectief in de verzoeken die ik aanvaard en vind er voortdurend nieuwe, waardevolle inzichten over mijn vakgebied.

Welke radiozender knalt door de luidsprekers thuis in de woonkamer of onderweg in de auto?

Ik ben een fervente Klara-luisteraar. Elke ochtend schakel ik om 8 uur naar Radio 2, waar Sven in 'De Inspecteur' zijn ding doet én goed doet. Meteen weet ik ook dat hij veilig is aangekomen op het werk, want hij moet zo ontiegelijk vroeg opstaan dat we door de week apart slapen. 's Middags mis ik op Radio 1 zelden 'Nieuwe Feiten' van Lieven Vandenhaute, nog steeds de allerbeste radiomaker van de Lage Landen. Tussendoor kan Joe mij vaak bekoren en op zondagavond kan ik niet zonder 'The Rat Pack' van Vanessa Vanhove op Radio 2: het weekend afsluiten op een warmere manier bestaat niet.

Lees jij ook nog een papieren krant?

Beroepshalve vallen alle Vlaamse kranten 's ochtends thuis op mijn mat. Maar de hele week kijk ik uit naar de weekendeditie van de Volkskrant, mijn lijfblad. Ik vraag vrienden en collega's al járen om samen een standbeeld op te richten voor Christian Van Thillo: als Vlaamse uitgever maakte hij de Volkskrant nog zoveel mooier en kritischer. Die krant brengt op elke pagina een doordachte fotokeuze, heeft een rustgevende lay-out en maakt heldere nieuwsanalyses die je online nergens vindt.

Kijk je naar Het Nieuws (VTM) of naar Het Journaal (VRT)?

Geregeld zie ik fragmenten van beide nieuwsuitzendingen, enkel bij 'De Afspraak' blijf ik vaak langer hangen.

Voor welk tv-programma ga jij nog eens lekker voor de buis zitten?

Nog iedere dag mis ik 'De Wereld Draait Door', maar in het derde seizoen is 'Matthijs gaat door' helemaal terug in topvorm. Ik ben een grote fan van Matthijs van Nieuwkerk. Of toch van het ongelooflijk metier in zijn talkshows.

Welke playlist is favoriet op Spotify?

Geen Spotify thuis, maar Deezer. We hebben zo'n Sonos-geluidssysteem waarbij Deezer inbegrepen was. Daar voegen zowel Sven en ik als onze kinderen muziek toe aan een favorietenlijst. Een apart muzieklijstje heb ik niet.

Heb je goede podcasttips?

Sinds kort lach ik elke ochtend hard met de nieuwe podcast 'Weer een dag' van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman. Zij nemen in twaalf minuten het nieuws door, klagen tussendoor over het leven, vieren hun succesjes en halen herinneringen op. Ideaal om in de auto alle files te vergeten.

Wat is jouw guilty pleasure?

De HBO-reeks 'Succession' is zowel de ergste als de best geschreven fictie van het moment, de mediamoraal is er compleet ziek en zoek. Netflix ben ik eeuwig dankbaar voor 'Sex Education': het is de enige reeks waarvoor ik onze zonen onbeperkt schermtijd gun omwille van de warme manier waarop over gevoelens, kleur en lichamelijkheid gepraat wordt.

Tot slot: welk boek ligt op dit moment op je nachtkastje?

Het is een stapeltje: drie biografieën van mijn tijdloze held Erasmus, de grondlegger van het humanisme die grote invloed heeft gehad op de wereldgeschiedenis. Erasmus als dwarse denker boeit mij mateloos, vooral nu digitale media voor een nieuwe omwenteling staan. Tussendoor lees ik 'De overlevenden', beklijvende fictie van de Zweedse schrijver Alex Schulman.

