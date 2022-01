MEDIAMENS. Het kijk- en luistergedrag van Faroek Özgünes onder de loep: “Ik knap een beetje af op al dat geratel op de radio”

Celebrities Alec Baldwin is leugens beu: “Natuurlijk ga ik voor 1000 procent meewerken aan het onderzoek”

Alec Baldwin (63) heeft de beschuldigingen dat hij niet zou meewerken aan het politieonderzoek na het fatale schietincident op de filmset van Rust stellig verworpen. "Elke suggestie dat ik niet voldoe aan verzoeken, bevelen, eisen of huiszoekingsbevelen met betrekking tot mijn telefoon is onzin. Dat is een leugen", zegt de acteur in een video op Instagram.

10:29