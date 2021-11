Medeoprichter Britse reggaeband UB40 overleden

Muziek ‘One Right Now’: The Weeknd en Post Malone brengen samen nieuw nummer uit

Post Malone (26) en The Weeknd (31) hebben samengewerkt voor de nieuwe single ‘One Right Now’ die vrijdag is uitgebracht. Het is de eerste grote samenwerking tussen de twee artiesten, en meteen ook het voorproefje van Post Malone’s volgende studioalbum, waarvan enkele bronnen bevestigen dat het er “binnenkort” aankomt.

5 november