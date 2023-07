MEAU vindt de liefde bij haar gitarist: “Het voelt zo fijn”

Op 7 juli bekende MEAU In het radioprogramma al sinds januari tot over haar oren verliefd te zijn op haar gitarist Vadim Neef. “Ik ben heel verliefd. Het voelt zo fijn. We lijken best op elkaar en hebben het heel leuk samen.” Of samen op tournee trekken een grote relatietest is voor het stel? “Je weet nooit wat er gaat komen, maar ik heb het gevoel dat het helemaal goed zit. Ik vind het juist leuk om dit samen te kunnen delen omdat we elkaar begrijpen.”