Meau en Maksim Stojanac treden komende zomer samen op in het OLT Rivierenhof

Showbits ‘Merlina’-ster Mieke Bouve 1,5 jaar nadat ze haar man verloor aan kanker: “Deze rol maakt deel uit van mijn rouwproces”

Mieke Bouve (61) schittert binnenkort opnieuw in de Backstage-theaterproductie ‘Calendar Girls’, samen met onder meer Ann Van den Broeck en Sandrine André. Het stuk is gebaseerd op de gelijknamige film, waarin huisvrouwen naakt poseren om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, omdat één van hun mannen getroffen is door de ziekte. Voor Mieke Bouve is het heel herkenbaar. Ze verloor vorig jaar haar man Jaak aan kanker. “Deze rol maakt dan ook deel uit van mijn rouwproces”, bekent ze aan Jarne. Samen blikken ze ook terug op haar bekendste rollen: die van An uit ‘Merlina’ en Marie-France uit ‘Spring’. Bekijk het in een nieuwe Showbits.