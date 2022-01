Meat Loaf, bekend van ‘Paradise by the Dashboard Light’, overleden op 74-jarige leeftijd

CelebritiesDe Amerikaanse zanger Meat Loaf is donderdag op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn agent, Michael Greene, laten weten aan de nieuwswebsite ‘Deadline’. Een doodsoorzaak is momenteel nog niet bekendgemaakt. Meat Loaf was vooral bekend voor zijn hits ‘Paradise by the Dashboard Light’ en ‘I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)’.

Meat Loaf overleed donderdagavond met zijn vrouw Deborah aan zijn zijde, zo vertelde zijn manager. Greene benadrukt dat zijn dochters, Pearl en Amanda, en enkele goede vrienden, nog de kans hebben gehad om afscheid te nemen. De doodsoorzaak is momenteel nog niet vrijgegeven.

“We weten hoeveel hij voor velen van jullie betekende en we waarderen alle liefde en steun in deze tijd van verdriet om het verlies van zo’n inspirerende artiest en prachtige man”, laat de familie van de muzikant weten in een verklaring. “Vanuit zijn hart naar jullie zielen... don’t ever stop rocking!”

“Zijn geweldige carrière overspande zes decennia waarin hij wereldwijd meer dan 100 miljoen albums verkocht en meespeelde in meer dan 65 films, waaronder ‘Fight Club’, ‘Focus’, ‘Rocky Horror Picture Show’ en ‘Wayne’s World’. ‘Bat Out of Hell’ blijft een van de 10 best verkochte albums aller tijden”, staat er verder nog te lezen in de verklaring.

De zanger is inderdaad vooral bekend van het album ‘Bat Out of Hell’ (1977), dat geproduceerd werd door de vorig jaar overleden Jim Steinman. De plaat is een van de bestverkochte albums ooit. Wereldwijd gingen er zo'n 30 miljoen exemplaren over de toonbank. ‘Paradise by the Dashboard Light’, dat in de oorspronkelijke versie zo’n acht minuten duurt, is waarschijnlijk het allerbekendste nummer uit de plaat. In de videoclip is trouwens een meelippende Karla DeVito te zien, al werd de vrouwelijke stem eigenlijk ingezongen door Ellen Foley. Maar die wilde niet bekend staan als “het achtergrondzangeresje van Meat Loaf” en dus wilde ze verder niets te maken hebben met het nummer. “Natuurlijk was het wel even slikken toen de clip op televisie verscheen”, gaf ze later toe. “Mijn stem, maar met een ander gezicht. Velen dachten dan ook lang dat Karla DeVito de echte zangeres was, maar gelukkig weten de meeste mensen inmiddels beter.”

Later scoorde Meat Loaf nog hits met nummers als ‘I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)’ en ‘I’d Lie for You (And That’s the Truth)’.

Acteur

Meat Loaf werd aanvankelijk bekend als acteur. Zo was hij te zien in ‘The Rocky Horror Picture Show’ (1975). Ook had hij rollen in films als ‘Fight Club’ en ‘Wayne’s World’.

De zanger kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen, waaronder astma. Daardoor zakte hij op het podium in elkaar tijdens een concert in Pittsburgh in 2011 en werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Later gaf hij een persconferentie om zijn fans gerust te stellen over zijn gezondheid. In 2016 was Meat Loaf voor het laatst op tournee. Zijn laatste album ‘Braver Than We Are’ kwam in datzelfde jaar uit.

