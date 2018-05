Mean Girls en Potter leiden Tony-nominaties Redactie

01 mei 2018

17u13

Bron: BuzzE 0 Showbizz De musicals 'Mean Girls' en 'SpongeBob Squarepants' en de toneelstukken 'Angels in America' en 'Harry Potter and the Cursed Child' zijn dit jaar de grote kanshebbers bij de uitreiking van de Tony Awards. De nominaties van de belangrijkste Amerikaanse toneelprijzen werden dinsdag bekendgemaakt.

'Mean Girls', de musicalbewerking van de succesvolle komedie van Tina Fey over de besognes van een groep meisjes op een middelbare school, kreeg twaalf nominaties. De voorstelling maakt onder meer kans op de prijzen voor beste musical, beste scenario en beste muziek. Ook 'SpongeBob', gebaseerd op de tekenfilmserie over een vrolijke spons die in een ananas leeft, kreeg een dozijn nominaties.

Bij de toneelstukken gooien vooral 'Angels in America', over de aidsepidemie in de jaren tachtig, en 'Harry Potter and the Cursed Child' hoge ogen met elf en tien nominaties. Voor 'Angels in America' zijn onder meer acteurs Andrew Garfield ('Spider-Man') en Nathan Lane ('The Producers') genomineerd. De voorstelling over Harry Potter is het veelgeprezen vervolg op de filmreeks waarin de hoofdpersoon en zijn zoon twintig jaar ouder zijn.

Verrassing

De voorstelling 'Once in the Island', die door kenners een van de verrassingen van dit seizoen wordt genoemd, maakt kans op acht beeldjes. De magisch-realistische musical is een kruising tussen 'Romeo en Julia' en 'De Kleine Zeemeermin' die zich afspeelt op Haïti.

De Tony Awards worden uitgereikt op 10 juni. Het aantal nominaties zegt overigens niets over het aantal beeldjes dat een voorstelling gaat krijgen; het is regelmatig gebeurd dat de koplopers bij de nominaties uiteindelijk nauwelijks iets verzilverde.