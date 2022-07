‘Mean Girls’-acteur ging vrijwillig naar conversietherapie omdat hij op mannen valt: “Wist niet wat ik met mezelf moest aanvangen”

CELEBRITIESDaniel Franzese (44), bekend als Damian uit de komedie ‘Mean Girls’, reflecteert in een interview met ‘Page Six' over zijn ervaring met conversietherapie toen hij 21 jaar was. Hij participeerde vrijwillig in de pseudowetenschappelijke praktijk waarbij geprobeerd wordt om de seksuele geaardheid te veranderen van homoseksueel naar heteroseksueel. “Ik wilde geen homo zijn en wist niet wat ik met mezelf moest aanvangen.”

Franzese voelde zich naar eigen zeggen wel getolereerd door zijn christelijke en katholieke familie, maar het was de wereld rondom hem die hem het gevoel gaf dat homo zijn niet oké was. Als 21-jarige had dat een enorme impact: “Ik wilde geen homo zijn en wist niet wat ik met mezelf moest aanvangen.”

De acteur zocht hulp bij zijn grootmoeder, die hem doorverwees naar haar pastoor. De volgende zes maanden bracht hij door met een conversietherapeut. “Ik ging naar een-op-een-therapiesessies, waar ik moest bidden dat mijn geaardheid zou veranderen. En waar ik al mijn vrienden en familie, die mij steunden, moest verwaarlozen”, vertelt hij.

Schuld van zijn moeder

In de conversietherapie werd hij gebrainwasht om alle contact met zijn moeder te verbreken en haar de schuld te geven. “De conversietherapeut geloofde dat mijn moeder de reden was dat ik biseksuele gedachten had, omdat zij zo open-minded was en mij steunde. Ik vertelde haar dat het haar fout was, dat ik me zo voelde." Na die conversatie sprak hij twee maanden lang niet meer met zijn moeder. “Ik voelde mij verward en eenzaam, en mijn moeder was zo gekwetst”, legt Franzese uit.

Zijn grootste angst was dat hij naar de hel zou gaan, maar zijn conversietherapeut verzekerde hem dat dat niet zou gebeuren: “Zo werkt het niet. Je kan een man pijpen, en zelfs als Jezus zou terugkeren, zou je nog niet in de hel belanden. Als je maar van God blijft houden.”

De therapeut gaf later toe dat hij ‘vroeger’ homo was, maar nu getrouwd was met een vrouw. Dat was het moment waarop de ‘Mean Girls’-acteur besefte hoe absurd die therapie was. “Je bent homo geweest? Je kan niet homo gewéést zijn." Hij besloot volledig te stoppen met de therapie, waarna hij en zijn moeder alles terug bijlegden. Hun relatie werd sindsdien alleen maar sterker.

LGBTQIA+-rol

Jaren na de traumatiserende ervaring werd Franzese gecast als Damian, een openlijk homoseksueel personage, in ‘Mean Girls’, de cultklassieker uit 2004. “Die rol heeft zo'n grote impact op mij gehad, op manieren waarvan ik nooit zou kunnen dromen." Op het moment van de opnames wisten enkel zijn beste vrienden en familie over zijn geaardheid.

In 2014, toen de film tien kaarsjes mocht uitblazen, kreeg de acteur een brief van een fan die hem inspireerde om publiekelijk uit de kast te komen. De brief luidde als volgt: “Ik weet niet of je homo bent, en dat maakt ook niet uit. Toen ik in de lagere school zat werd ik gepest omdat ik iets dikker was, en noemden ze mij een watje. Toen kwam jouw film uit en ik herkende mij zo hard in jou. Op de eerste schooldag van de middelbare school wandelden de populaire, oudere meisjes van school naar mij en zeiden: ‘Jij bent zoals Damian! Kom bij ons zitten.’ Jij hebt me populair gemaakt. Dankjewel om me een film te geven waarnaar ik kan wijzen en zeggen: ‘Dit ben ik en daar ben ik trots op.’”

“Die brief heeft me zo diep geraakt, want dat was alles wat ik miste: een persoon die me vertelde dat ik zo'n impact heb gehad. Ik kan zijn wie ik wil en ik kan doen wat ik graag doe”, legde de acteur uit.

