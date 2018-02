McSteamy uit Grey's Anatomy gaat scheiden na 14 jaar huwelijk EVDB

17 februari 2018

10u13 0 Showbizz Acteurs Rebecca Gayheart en Eric Dane zetten na veertien jaar een punt achter hun huwelijk. Gayheart heeft de scheidingsdocumenten op vrijdag opgeborgen.

Eric Dane, beter bekend als Grey's 'McSteamy' Dr. Mark Sloan, en Rebecca Gayheart hebben bekendgemaakt dat ze niet langer een koppel vormen.

"Na 14 jaar samen hebben we besloten dat een punt achter ons huwelijk zetten het beste is voor ons gezin.", vertelden Gayheart en Dane aan USA TODAY in een gezamenlijk statement. "We blijven vrienden en zullen als een team samenwerken zodat we onze twee prachtige meisjes kunnen opvoeden, zij zijn het meeste belangrijke in de wereld voor ons. We vragen vriendelijk dat jullie onze privacy respecteren, terwijl we naar de volgende fase van ons leven navigeren.

De 'Scream'-actrice wil gezamenlijk ouderlijk gezag over hun twee dochters, 7-jarige Billie en 6-jarige Georgia.

Het koppel had samen al verschillende uitdagingen overleefd. In 2009 werd een stomende video van Dane, Gayheart en een andere vrouw gelekt op het internet. Twee jaar later liet Dane zich opnemen voor een verslaving aan pijnstillers na een blessure.