MC Kwallie nodigt alle Nederlanders uit in Antwerpen: “Blijf maar weg uit Amsterdam”

Muziek Heidi Klum gaat single uitbrengen met Snoop Dogg

Heidi Klum (48) was al een model en een presentatrice maar nu verbreedt ze haar horizon en gaat ze ook zingen. Voor haar debuutsingle ‘Chai Tea With Heidi’, die vrijdag uitkomt, werkte ze samen met rapper Snoop Dogg (50): “Er was maar één persoon met wie ik wilde zingen.”

13 januari