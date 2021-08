May over Clapton, die geen shows wil geven waar inenting verplicht is: “Anti-vaxxers zijn stapelgek”

Brian May ziet vakgenoot Eric Clapton nog altijd als een held, maar vertelt in The Independent dat de twee “ontzettend verschillende overtuigingen” hebben. Clapton gaf onlangs aan dat hij niet wil optreden op locaties waar coronavaccinaties verplicht zijn. May zegt in het interview: “Anti-vaxxers, sorry, maar ik vind ze stapelgek.”