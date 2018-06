Maxine Michiels over haar overspelige vader: "Ik ben héél kwaad geweest, maar ik snap nu hoe de liefde marcheert" Glenda Smits

23 juni 2018

06u00 0 Showbizz "Zingen zit in mijn genen, maar in papa’s voetsporen treden: nee, dank u", zegt Paul Michiels’ dochter Maxine (25). Rodeo-rijdster in de Verenigde Staten worden, dat is haar grote droom. Met de zegen van de papa trouwens. Na de scheiding van haar intussen overleden mama leefden Paul en Maxine lang in onmin, maar vandaag hebben ze een hechte band. "Papa móest weggaan om gelukkig te worden", zegt Maxine in Dag Allemaal.

"We hebben dezelfde joie de vivre", liet Paul ­Michiels zich onlangs nog in ons blad over zijn dochter Maxine ontvallen. Spijkers met ­koppen sloeg de zanger die op 15 juni zeventig werd en het boek ‘Onvoltooid Tegenwoordig’ uitbracht. Live een duet met haar vader zingen? De show stelen tijdens ‘Shopping Queens’ op VIJF? Als model over de rode loper lopen? Maxine doet het allemaal met de nodige flair. Maar het liefst van al schittert ze als cowgirl in de arena van een rodeowedstrijd.

"Op de rug van mijn paard Fame", glundert Maxine die als paardentrainster en lesgever werkt op de Gipsy Horses Ranch van Westerlo. "Na mijn eerste rijles wist ik: hier ligt mijn toekomst. Professioneel barrelracer in de VS worden is m’n ultieme doel."

Wat is barrelracen precies?

