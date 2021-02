Maxime Meiland wil uitzondering voor dochter Claire (+ kasteel in Frankrijk is onder voorbehoud verkocht)

De familie Meiland werd onlangs in Nederland op de vingers getikt door de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Volgens de inspectie mag Claire maar vijf keer per jaar op tv komen, anders is er spraken van kinderarbeid. Volgens Maxime moet daar nu een uitzondering op komen. “Ik snap het wel”, zegt ze. “Maar ik vind toch wel dat hier sprake is van een uitzondering. Ik begrijp heel goed dat het geldt voor in het theater of in films maar op YouTube wordt bijvoorbeeld helemaal niet ingegrepen.”

“Claire gaat nu extra naar de opvang. Maar er zijn ook dagen dat dat weer niet kan en dan is ze bij ons thuis en moeten we haar continu uit beeld houden. Zij merkt dat gewoon”, aldus Maxime. Volgens haar is het niet alleen jammer voor de familie, maar ook voor de serie. “Ik hoor zo vaak hoe dol de mensen op haar zijn.”

Kasteel bijna verkocht

Maar er is ook goed nieuws, want het Franse kasteel van de familie Meiland is onder voorbehoud verkocht. De koper is een Nederlander. “We hebben de handtekening gezet”, aldus Erica Meiland bij Jinek. “Ja, maar ik vind pas dat het echt is als het werkelijk verkocht is.”

Het bekende Chateau Marillaux, het decor van de eerste seizoenen van hun realityserie ‘Chateau Meiland’, stond al sinds begin juni te koop. De familie vroeg er in eerste instantie 1,25 miljoen euro voor, maar verlaagde de vraagprijs naar 998.000 euro. Martien en Erica Meiland kochten in Nederland een boerderij in Hengelo, maar hun woonplezier bleek van korte duur. Na problemen met het bestemmingsplan besloten ze weer te vertrekken.

Echt lang hebben ze daar niet om getreurd. “Je kan wel bij de pakken neer gaan zitten en gaan treuren maar daar heb je jezelf alleen maar mee en de rest van de familie”, aldus Martien. “En dan praten we met elkaar, en ga je oplossingen zoeken.”

Nieuwe start

Volgens Erica was de familie al na twee dagen over de teleurstelling heen. “Heel veel mensen vragen dan: ‘ga je die makelaar niet aanklagen of de vorige eigenaar? Of bij de gemeente langer procederen’. Maar daar hebben wij helemaal geen zin in. Dat geeft heel veel negatieve energie en dan ben je misschien twee jaar verder en dan moet je alsnog weg.”

De familie verhuist nu naar Noordwijk. Erica en Martien zijn nog bezig met een huis maar Maxime heeft al wel een woning. Wat Noordwijk de familie gaat brengen, weten ze nog niet. “We zijn natuurlijk heel ondernemend, misschien gaan we wel weer iets op poten zetten”, aldus Martien.

