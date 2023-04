Maxime Meiland wil dan toch derde kindje: “Leroy en ik gebruiken ook geen condooms”

ShowbizzIn ‘Chateau Meiland’ waren we laatst nog ­getuige van haar ­huwelijk met Leroy. Nu is er haar biografie ‘Maxime - Misbruikt, ontspoord en nu... gelukkig!’. Daarin vertelt Maxime Meiland (27) voorlopig niet aan gezinsuitbreiding te beginnen: “Ik heb een spiraaltje”, klinkt het onder meer. Maar nu het boek uit is, lijkt alles plots anders. “Als het gebeurt, is het welkom.” Maar wat vertelt de dochter van Martien Meiland nog meer in haar boek? Van het jaloerse kantje van haar man Leroy tot het drankgebruik van haar vader: ‘Story NL’ zet de meest opvallende passages uit Maximes memoires op een rij. “Alcohol is dé zwakke plek van de Meiland-familie.”