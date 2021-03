Maxime Meiland verwacht kindje met vriend Leroy: eindelijk speelkameraadje voor Claire

ShowbizzMaxime Meiland (25) en haar vriend Leroy verwachten samen een kindje. De ‘Chateau Meiland’-realityster krijgt er zo een broertje of zusje bij voor haar dochtertje Claire, die te zien is in de reeks.

Dat maakt het stel bekend op Instagram. “Dolgelukkig, trots en blij schuiven wij een stoeltje bij”, schrijven de twee bij een video, waarin Leroy, Maxime en haar dochtertje Claire, die ze kreeg in een eerdere relatie, in de tuin zitten. Na het eerste shot van de drie gaat de camera omhoog en weer omlaag, waarna er een extra stoel naast het trio staat. Daaraan hangen roze en blauwe ballonnen. Hoe lang Maxime al zwanger is en wanneer ze is uitgerekend, is niet duidelijk.

Grote kinderwens

Goed nieuws, want Maxime heeft al jaren een grote kinderwens. In ‘Chateau Meiland’ had ze het al verschillende keren over een zusje of broertje voor Claire. “Ik ben zelf ook opgegroeid met een zus om mee te spelen. Ik wil dat Claire ook zo’n speelkameraadje heeft. Montana en ik schelen maar 18 maanden. Dus ik dacht altijd: als ik rond mijn dertigste begin met kinderen wil ik er twee vlak achter elkaar, zodat ze fijn samen kunnen spelen. Het is niet allemaal zo gegaan zoals ik het in gedachten had, maar het gevoel dat ik nog een tweede wil blijft. Als ik er nu te lang mee wacht is het leeftijdsverschil te groot.” Op dat moment had Maxime naar eigen zeggen nog geen behoefte aan een relatie. “Dat is het laatste waar ik nu zin in heb. Maar ik laat het niet afhangen van een man, laat ik het zo zeggen.”

De dochter van de olijke kasteelheer Martien probeerde het dus een keertje via een spermadonor. Die poging werd volledig vastgelegd in het programma, en zorgde voor gekke beelden waarin Maxime en moeder Erica het sperma gingen ophalen. Daarna gaven ze plankgas om zo snel mogelijk thuis te zijn en het staal niet te lang bloot te stellen aan de warme, Franse temperaturen. Tot grote teleurstelling van Maxime bleek ze achteraf niet zwanger te zijn.

Nieuwe liefde

Gelukkig hoefde ze het uiteindelijk helemaal niet alleen te doen. Maxime en cameraman Leroy leerden elkaar in Frankrijk kennen tijdens de opnames van ‘Chateau Meiland’. Vader Martien noemde Leroy haar ‘eerste echte vriendje’. Dochtertje Claire kreeg ze met een man die ze naar eigen zeggen niet ‘officieel’ beschouwde als haar vriend. Hij zag de rol van vader niet zitten. Maxime overwoog aanvankelijk een abortus, maar besloot dat toch niet te doen. Martien vond zijn toen 21-jarige dochter te jong om moeder te worden en sprak zo’n twee weken niet met haar.

Minder op tv

Of de nieuwste spruit van Maxime binnenkort ook in de immens populaire reeks te zien is, is nog maar de vraag. De kleine Claire is in de huidige seizoenen van het programma overigens minder te zien, omdat ze volgens de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hooguit vijf keer per jaar op tv mag komen.

