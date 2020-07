Maxime Meiland trekt aan alarmbel: “Blijf hier weg!” TDS

17 juli 2020

17u04

Bron: Instagram 0 Showbizz De familie Meiland zit met de handen in het haar. Hoewel hun Franse kasteel Chateau Marillaux door de aanhoudende coronacrisis nog steeds gesloten is voor gasten, blijven fans hen opzoeken om de familie en het kasteel een bezoekje te brengen. Maxime Meiland trekt aan de alarmbel en vraagt om niet meer langs te komen.

“Joehoe, hier even een kleine oproep van mij”, laat Maxime weten via Instagram. “Ik ben zelf niet in Frankrijk, maar we hebben de laatste dagen - en dus ook weer vandaag - heel veel mensen gehad die onaangekondigd bij ons op het terrein komen. Heel lieve fans, dat wel.”

Maxime vraagt met aandrang om hun privacy te respecteren, zeker tijdens de coronacrisis. “Aangezien wij nu gesloten zijn, stellen wij het heel erg op prijs dat mensen gewoon lekker thuisblijven of op hun vakantiebestemming blijven. In ieder geval geen bezoekjes meer brengen aan ons huis, want het is uiteindelijk ook gewoon ons huis en onze privé.”

