Maxime Meiland reageert op kledinglijn-heisa: “Ik ben als de sodemieter gaan tekenen”

28 juni 2020

09u11

Bron: Shownieuws 3 Showbizz Vrijdag lanceerde de Nederlandse Maxime Meiland (24) haar eerste kledinglijn, Monciel. Al snel viel het fans op dat een deel van de ontwerpen nogal sterk leken op die van de bekende Chinese site AliExpress. Maxime heeft nu aan Shownieuws een reactie gegeven.

Maxime Meiland vertelde vrijdag dat een eigen kledinglijn altijd al een droom geweest was. “De collectie heb ik ontworpen/geselecteerd naar items en vormen die ik zelf mis op de huidige markt", klonk het in een mededeling. “Omdat de items verschillende stijlen bevatten is er voor ieder wat wils.” Maar al snel werd duidelijk dat sommige outfits ook op AliExpress terug te vinden waren, voor een veel zachtere prijs.

De Nederlandse zit verveeld met de heisa, zegt ze aan Shownieuws. Ze legt uit dat ze samenwerkt met een kledingfabriek, waar inkopers zelf de ontwerpen kunnen kiezen. “Je vindt bijvoorbeeld een top te gek, maar de knopen zijn niet goed, of de maat is niet goed. Je kunt de geselecteerde items vervolgens totaal aanpassen.” Ze heeft wel haar lesje geleerd, zegt ze nu. “Ik wil niet de makkelijke weg kiezen en het helemaal zelf doen. Na het gedoetje in de media ben ik als de sodemieter gaan tekenen en heb ik een nieuwe lijn ontworpen. Ik ben er heel blij mee.”

