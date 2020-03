Maxime Meiland openhartig over donkere periode: “Het hoefde voor mij niet meer” LOV

19 maart 2020

18u46

19 maart 2020

Het leven van Maxime Meiland nam een jaar geleden een grote wending. Samen met haar gezin groeide ze uit tot één van de bekendste televisiegezichten van het moment. Voor de 23-jarige Nederlandse gaat het momenteel dus erg voor de wind, maar dat was niet altijd zo. In een openhartig gesprek met YouTuber Robbert Rodenburg geeft ze toe dat ze op een bepaald moment eraan dacht een einde aan haar leven te maken.

Maxime vertelt onder andere over de coming-out van vader Martien, die gekust werd op vakantie door een andere man. “Hij was daar enkele weken heel erg ziek van. Nadien heeft hij het dan toegegeven.” Dat maakte het niet makkelijk voor het gezin, dat later in het programma ‘Ik Vertrek’ naar Frankrijk verhuisde.

“Ik ging ook veel met de verkeerde mensen om”, geeft Meiland toe. Ze begon te rebelleren en kwam op het slechte pad terecht. “Ik dronk heel veel. Ik snap eigenlijk niet hoe mijn moeder het uithield met mij, want ik was echt heel erg.” En daar stopte het niet, want Maxime werd op een bepaald moment ook gepest. “Ik had een naaktfilmpje gemaakt en naar iemand gestuurd, en dat is toen uitgelekt”, biecht ze op. “Daardoor ben ik heel erg gepest op school. Wat dat betreft had ik geen makkelijke jeugd. Af en toe dacht ik ook: van mij hoeft het niet meer.”

Mama Erica greep op tijd in en zorgde ervoor dat Maxime in therapie ging. “Uiteindelijk vertelde ik het haar, en dat is uiteindelijk allemaal gelukt. Het heeft me wel jaren gekost, maar het is oké nu. Je moet door!”, besluit ze met een typische Meiland-uitspraak.