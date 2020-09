Maxime Meiland is bang dat ‘kleine buurtborrel’ uit de hand zal lopen vanwege bekendheid: “Aan alle fans: blijf thuis!” MVO

15 september 2020

17u39

Bron: ANP 0 Showbizz Maxime Meiland (24) roept alle mensen die van plan zijn om naar de ‘remigratieborrel’ van de familie te komen op om thuis te blijven. De familie organiseert de borrel voor enkele buren om te vieren dat ze weer in Nederland zijn, maar nu lijkt het erop dat ook fans willen komen.

“Wij zijn een beetje stom geweest om te zeggen dat het voor de dorpelingen is”, vertelt Maxime op Instagram. “Nu hebben we wel een paar buren uitgenodigd, want buurt maken hoort erbij, dat is Hengelo. Daar wil ik eigenlijk mee zeggen dat het wel op uitnodiging is en we werken met een gastenlijst.”

De dochter van Martien vertelt dat ze toch een beetje bang is dat er allemaal mensen naar het feestje komen. Dat is niet de bedoeling, want het feest is besloten. “Je wilt geen ‘Project X’ hebben, snap ‘ie? Dus blijf allemaal lekker thuis, zou ik zeggen.” ‘Project X’ is een film over een feestje dat volledig uit de hand liep omdat de organisatoren een open uitnodiging op het internet plaatsten. Uiteindelijk kwamen er zoveel mensen opdagen dat het een complete ramp werd, met veel schade tot gevolg.