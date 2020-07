Maxime Meiland ging op zoek naar modellen voor eigen erotische webcamsite Redactie

23 juli 2020

07u35

Bron: AD 0 Showbizz Realityster Maxime Meiland (24) - bekend van ‘Chateau Meiland’ - wilde vier jaar geleden een erotische webcamsite beginnen. Ze registreerde zich met de bedrijfsnaam Divine Live bij de Nederlandse Kamer van Koophandel en ging online op zoek naar “open-minded” modellen. Haar bekende vader Martien (58) hielp zelfs een handje. Volgens de manager van Maxime is het bedrijf echter nooit opgestart.

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat Maxime haar eenmanszaak eind juli 2016 registreerde. Het ging om een ‘erotische webcamsite’, aldus de officiële gegevens. Via Facebook ging ze op zoek naar modellen die op het nieuwe platform Divinelivemodels.com vermoedelijk uit de kleren zouden gaan.

“Heb jij een mooie, verzorgde uitstraling en ben je open-minded? Dan zijn wij op zoek naar jou! Verdien geld direct vanuit huis via berichten en je webcam”, aldus een inmiddels verwijderde oproep op de Facebookpagina van het bedrijf. Bij de tekst was een zwart-witfoto te zien met de onderrug, benen en billen van een naakte vrouw.

Steun van Martien

Maximes vader Martien, toen al enigszins bekend van het programma ‘Ik Vertrek’, hielp een handje door de oproep ook op zijn pagina te delen. “Nieuw bedrijf van mijn andere dochter Maxime!”, schreef hij. Zijn bericht staat nog steeds online, de site waar de oproep naar verwijst niet.



In juni 2018 schreef Maxime haar bedrijf weer uit. “Het is bij de inschrijving gebleven”, laat haar manager aan de website van ‘AD’ weten. Waarom de webcamsite nooit van de grond kwam, is niet duidelijk.

AliExpress

De ondernemende Maxime heeft zich intussen op de mode-industrie gestort. Ze lanceerde onlangs haar merk Monciel en kwam onder vuur te liggen toen bleek dat verschillende ontwerpen rechtstreeks van de veel goedkopere Chinese site AliExpress kwamen. Maxime stelde wel degelijk zelf (kleine) aanpassingen te hebben gedaan.



De familie Meiland keert waarschijnlijk dit najaar terug met een vierde seizoen van hun kijkcijferhit ‘Chateau Meiland’. Daarin zal onder meer te zien zijn hoe het de familie vergaat tijdens hun verhuis van het Franse Chateau Marillaux naar het Gelderse Hengelo.

