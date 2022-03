Maxime Meiland gaat trouwen met vriend Leroy

De Instagram-post verzamelde in ruim een halfuur meer dan 40.000 likes. Onder het bericht regende het meteen hartjesemoji’s en felicitaties van BN’ers en fans. Maxime en Leroy leerden elkaar in Frankrijk kennen tijdens de opnames van ‘Chateau Meiland’. Begin vorig jaar maakten ze bekend te gaan samenwonen, afgelopen september verwelkomden ze dochter Vivé. Papa Martien noemde Leroy het ‘eerste echte vriendje’ van Maxime.

Drie jaar geleden was in ‘Chateau Meiland’ nog te zien hoe Maxime op zoek ging naar een zaaddonor. Dat liep op niets uit; Maxime twijfelde na de opnames of ze wel opnieuw zwanger wilde worden. Ze deed het immers vooral voor dochter Claire. Zelf vond Maxime het heerlijk om op te groeien met zus Montana en ze gunde haar dochter ook een broertje of zusje. Die wens is afgelopen september dan toch in vervulling gekomen, met de komst van Vivé.