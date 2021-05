Maxime Meiland en haar vriend Leroy hebben trouwplannen

Showbizz Collega’s en vrienden over Pieter Aspe: “Herbert en ik hebben de openings­dans gedaan op z'n trouwfeest”

2 mei Het onverwachte overlijden van Pieter Aspe (68), pseudoniem van Pierre Aspeslag, komt hard aan bij zijn collega’s en vrienden. Onder meer Herman Brusselmans reageert verslagen op zijn dood. “Ook al schreven we totaal verschillende boeken, het wederzijds respect is altijd heel groot geweest.” Ook actrice Francesca Vanthielen, die de rol van Hannelore Martens vertolkte in de tv-serie ‘Aspe’, heeft enkel goede herinneringen aan de auteur. “Zoals hij Van In beschreef in z’n boeken, zo was hij zelf ook.”