Max - Oscar and the Wolf - Colombie heeft een kasteel gekocht van 1,6 miljoen euro DBJ

28 december 2018

07u14

Bron: NB 0 Showbizz Max Colombie, beter bekend als zanger van Oscar and the Wolf, heeft een kasteel gekocht. Villa La Chênaie ligt in Kortenberg en is sinds 2014 onbewoond. Colombie kocht het negentiende eeuwse pand, dat nog flink verbouwd moet worden, voor 1,6 miljoen euro.

Oscar and the Wolf liet al twee sportpaleizen vollopen en dat legt Max Colombie duidelijk geen windeieren. De zanger kocht namelijk een kasteel in Kortenberg met een vraagprijs van 1,6 miljoen euro. Het gaat om Villa La Chênaie of het Eikelenhof en het staat op een landgoed van 16,3 hectare.

Het kasteel telt vier verdiepingen en beschikt onder meer beschikt over een prachtige marmeren inkomhal. Op het domein staan naast het kasteel nog twee bijgebouwen, elk van zo’n 200 vierkante meter. Het gaat om de vroegere paardenstallen en het koetshuis, die later verbouwd werden tot afzonderlijke villa’s. Het domein is ook uitgerust met een verwarm buitenzwembad.

Renovatie

Colombie kan nog niet meteen intrekken in het pand, want sinds de dood van de vorige eigenares in 2014 staat het pand leeg en er moeten nog heel wat verbouwingswerken uitgevoerd worden. Daar mag Colombie trouwens niet vrij over beslissen. Omdat het pand geregistreerd staat als cultuurhistorisch pand, moeten alle verbouwingen de historische waarde van het gebouw in ere houden. Dat geldt ook voor de omliggende tuinen en de kapel. Enkel het zwembad mag vrij afgebroken worden, moest Colombie dat wensen.

Het kasteel werd ontworpen door Jan-Pieter Cluysenaer (1811-1880), een bekende Belgische architect uit de 19de eeuw. Hij ontwierp onder meer ook de Sint-Hubertusgalerij in Brussel. Het pand heeft een belangrijke rol in de omgeving want destijds vestigden de allereerste Kortenbergenaren zich op het domein. “De villa is gebouwd op de noordelijke helling van de Curtenbergh”, zegt schepen van Monumentzorg Bart Nevens (N-VA) in het Nieuwsblad. “Op diezelfde Curtenbergh stond vroeger de voorloper van de Abdij van Kortenberg en de eerste kerk van Kortenberg. Het is ook die locatie waar onze mooie gemeente haar naam aan ontleent.”