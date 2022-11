Max Colombie van Oscar and the Wolf klauterde uit een donker dal: “Ik had de hele tijd angst- en paniekaanvallen”

MuziekVergeet WK-meezingers zoals ‘De Rode Duivels gaan naar Spanje’ van Will Tura of ‘Allez allez allez’ van Sergio. De nieuwe Rode Duivels-hymne ‘Warrior’ van Oscar and the Wolf kampeert al bijna drie maanden in de top tien van de Ultratop. “’Warrior’ mocht niet enkel een lied over mijn strijd worden”, zegt frontman Max Colombie (31) aan ‘Story’, die het nummer oorspronkelijk schreef over zijn psychische problemen.