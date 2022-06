Max Colombie van Oscar and the Wolf annuleert reeks optredens: “Ik kamp met angstaanvallen en een depressie”

“Een boodschap van Max”, klinkt het op het Instagram-account van Oscar and the Wolf. In een bericht op sociale media laat de singer-songwriter weten dat hij een aantal optredens moet uitstellen of annuleren. “Jullie hadden misschien al gemerkt dat er iets aan de hand was.” Hij vervolgt: “Ik voel mij namelijk niet zo goed. Ik kamp met angststoornissen en een depressie", laat Colombie zijn fans weten. Volgens de zanger wisselen goede en slechte periodes elkaar af, maar is het ondertussen tot een punt gekomen waarop het zo niet verder kan. “Ik heb besloten om, samen met professionals, op zoek te gaan naar een gestructureerde oplossing.”