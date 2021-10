Max Colombie toont ware aard op derde album Oscar and The Wolf: "Ik probeer te klinken als een vrouw”

MuziekOp ‘The Shimmer’, het derde album van Oscar and The Wolf, doet Max Colombie (30) waar hij zélf zin in had. Geen typische popnummers, wel ballades waarin hij zingt over zijn gender, geaardheid en de dood van zijn neef, tevens een van zijn beste vrienden. “Andrik stond elk optreden op de eerste rij. Het nummer ‘James’ is vernoemd naar z’n zoon, die enkele weken na de dood van zijn vader werd geboren.”