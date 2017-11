Maurice Engelen huwt jonge vriendin Stijn Van Hove

17u31 0 PHOTO NEWS Showbizz Maurice Engelen (58), de frontman van Praga Khan, is gehuwd met zijn vriendin Inja Van Gastel (40).

Dat liet de artiest met een foto van het bruidsboeket zelf weten op Facebook. Engelen en Inja –die eveneens deel uitmaakt van de band- kennen elkaar al jaren maar kwamen in 2011 voor het eerst als koppel naar buiten bij de première van ‘Hasta La Vista’. “Inja en ik, dat was zeker geen liefde op het eerste gezicht,” klonk het toen. “We kennen elkaar al van toen we nog toerden met Praga Khan en zijn in contact gebleven.” Voor zijn relatie met Inja was de populaire artiest 32 jaar getrouwd met Myriam, de moeder van zijn zoon, Glenn.

Facebook