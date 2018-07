Maureen Vanherberghen speelt de hoofdrol in nieuwe Ketnet Musical TROEP! SD

11 juli 2018

12u41 0 Showbizz Ketnet en Studio 100 slaan de handen in elkaar voor een nieuwe Ketnet Musical: TROEP!. Maureen Vanherberghen (30), gekend van De KetnetBand en de Helden van Ketnet, zal in deze musical één van de volwassen hoofdrollen spelen.

"Ik kan nog eens iets van mijn bucketlist schrappen. Hoe goed is dat! Dat ik graag zing is al lang geen geheim meer maar een theater is toch net iets anders dan een festivalpodium. Kostuumwissels, rushen achter de schermen, en letterlijk met een hele troep op het podium. Ik heb veel goesting in deze nieuwe uitdaging", vertelt Maureen Vanherberghen.

Het verhaal

Op een pleintje tussen appartementsgebouwen, ligt er troep. En niet zo’n klein beetje ook. Wat ooit een plein was waar jongeren konden skaten of voetballen of gewoon chillen, is nu een stort geworden. Dimitri, de stadsarbeider die verantwoordelijk is voor dit pleintje, heeft zijn opruimacties gestaakt. Het heeft toch geen zin. Iedereen blijft maar vuilnis op het pleintje dumpen. Tot een paar kids het grondig beu zijn en samen in actie komen. Geholpen door Dimitri en secretaresse Claire proberen ze van dit stort weer een plein te maken waar iedereen een plek heeft.

Net zoals zoals bij de vorige edities ging Ketnet opnieuw op zoek naar talent in Vlaanderen en lanceerde daarvoor eind mei een oproep op ketnet.be. De zoektocht zal dit najaar te zien zijn op Ketnet.

De musical komt naar de zalen in het voorjaar van 2019.